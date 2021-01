Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin: "Halkımızın parası çarçur ediliyordu"

BATMAN (İHA) – Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin Batman'daki çalışmaları İhlas Haber Ajansına değerlendirdi. Vali Şahin, 24 Mart 2020 tarihinde göreve geldikten bu yana hedeflerinin Batman'ın meselelerine el atmak olduğunu belirterek, Belediyenin, halkın parasının çarçur ettiğini fark ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hulusi Şahin, çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Belediyenin, halkın parasının çarçur ettiğini fark ettiklerini kaydeden Vali Şahin, “2020 yılının 24 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığımız tarafından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildim. Ana hedefimiz Batman'ın meselelerine el atmak, bunlarla ilgili çözebildiklerimizi çözebilmek, diğerlerini de en azından çözümle ilgili yol haritalarını belirleyip beli bir mecraya oturtturmaktı. Geldiğimiz zaman gördük ki genelde maalesef bazı olumsuz zihniyetlerin tezahürü olarak belediyede başta mali yapı olmak üzere olumsuz bir tablo vardı. Çok ciddi bir borç yükü vardı, 400 milyon üzerinde Belediye elektrik borcunu ödeyemediği için günlerce şehrin içme suları kesilmişti. Kurumsal kültür hemen hemen hiç yok, kamu kaynaklarını etkin kullanımını diye hiçbir kavram duyulmamış, ihale süreçleri düzenli bir şekilde yapılmıyordu. Belediyenin parası fakir fukara halkımızın parası çarçur ediliyordu. Bunu görünce önce kurumsal kültürü oturtmamız lazım belediyede ve en çok bununla uğraştık. Batman Belediyesinde bir kurumsal yapı oturturduk. İhale süreçleri, kamu hizmetleri diğer alanları bir basit ruhsattan başlamak suretiyle her alandan her türlü işleyişin vatandaşa iyi bir şekilde hızlı bir şekilde sunulması noktasında çok ciddi gayretimiz oldu. Ciddi mesafe kat ettik, bugün geldiğimiz noktada bunu görüyoruz. Türkiye'de genel olarak konut satışlarında düşüş olmasına rağmen Batman'da konut satışlarında artış vardır. Bizden önceki dönemde verilen konut inşaat ruhsatı sayısını biz üçe katlamışız, yüzde 300'lük bir artış olmuştur. Bu iş ve işlemlerin çok daha sağlıklı yürütüldüğü ve vatandaşa iyi hizmet verildiğini bir örneğidir. Tabi bunun sokağa yansıması da olumludur. Niye, siz inşaat ruhsatlarını verip inşaat sektörünü önünü açtığınız zaman çok sayıda sektörü olumlu yönde etkileyen bir ivme kazandırmış oluyorsunuz. Şuanda şehirde görüyorsunuz her yerde çok hızlı inşaatlar başladı ve devam ediyor. Bu da şehrin ekonomisinde katkıda bulunuyor. Bunun dışında dünyevi mesellere de tek tek baktık, temel belediyecilik zaten nedir öncelikle çöp toplayacaksınız, bu çöpü doğru bir şekilde depolayacaksınız. Kanalizasyon evlerden alacaksınız, deşarj edeceksiniz, çevreye zarar vermeyeceksiniz” dedi.

“Belediyenin ekonomik durumunu güçlendiriyoruz”

Önceki dönemde özel bir bankadan otobüsler için kredi kullanıldığını aktaran Vali Şahin, “Sadece özel bir bankadan otobüs alınmış. Bizim yaptığımız yapılandırmayla belediyeyi 3 milyon lira krediden kar ettirtmişiz. Bu tür hamlelerle belediyenin ekonomik durumunu güçlendiriyoruz. Bu sene asfaltta 142 bin tonla kapattık. Bu da 105 kilometre demektir. Her yere yayıldı. Vatandaşlarımıza çok kaliteli bir asfaltla hizmet verdik. Ayrıca 152 parkımızı elden geçirdik. Tüm parklara çocuklarımıza oyun alanlarını oluşturduk. Şimdi 10 büyük park yapıyoruz. İhalesini yaptık inşaatlarına başladık. Bu parklara şehrimizin ileri gelenlerin isimlerini vereceğiz. Birkaç ay içerisinde parklarımızı bitireceğiz. Eğitim araştırma hastanemizin yanında bir alan var. Orada da sağlıklı yaşam parkını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bir millet bahçemiz varken, devasa ikinci bir millet bahçemiz yapılacak” diye konuştu.

“30 yıllık sorun için girişimde bulunduk”

Batman'ın 30 yıllık hayali olan İluh Deresi ıslahı için Bakanlıkla görüştüklerini vurgulayan Vali Şahin, “Bu şehrin 30 yıldır hayali olan çok büyük olaylara da elimizi attık. İluh Deresi kentsel dönüşümü, derenin bulunduğu alan. Orada bulunan mahalleler şehrin en eski mahalleleridir. Buradaki kentsel dönüşüm 30 yıllık bir hayaldi. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızın desteği var. Buraya da dört elle sarıldık. Şuanda hızlı bir çalışma içerisindeyiz. Şehir sıkışmış. Çok dinamik bir şehir, nüfus artıyor. Dolayısıyla yeni imar alanlara ihtiyaç var. Konut talebi var. Konut fiyatları almış başını gidiyor. Çünkü yeni alan üretilmemiş. 10 bin 500 dönümlük imarın alanı tamamen kilitlenmişti. Biz orada hızlı bir şekilde çalışmaları toparladık. Oradaki adaletsiz yaklaşımı düzelttik. Herkese eşit ve adil bir yaklaşımda imarı tamamladık. Hedefimiz şehrin dört bir tarafını kaplayan 40 metrelik bir bulvar ve büyük geniş bağlantı yolları. Böylece hedefimiz çok daha modern yaşanılabilir bir kent yapmak” şeklinde konuştu.

“20 kilometre asbestli boruları değiştireceğiz”

Belediyenin temel hizmetlerinden bir tanesinin de içme suyu olduğunu ifade eden Vali Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçme suyuna baktık depo yeterli değil hemen ihale ettik. Depo kapasitesini arttıracağız. Şu an kullanılan borular asbest borulardır. Bu borularda kanserojendir. Belediye olarak planımızı yaptık. Bu sene 20 kilometre asbestli boruları değiştireceğiz. Kanalizasyon arıtmasında zamanında Alman bankasından alınan 32 milyon Euroluk bir kredi var. Bugün Batman Belediyesinin borcunun temel sebebi budur. Devamlı bir borç artışı var. Bunun sebebi de kur farkındandır. Çöpler vahşi depolama dediğimiz bir yöntemle yapıyorlardı. Çöp kamyonları gidip çöpleri olduğu gibi döküyordu. Orada da metan gazları nedeniyle yanıyor. Bir koku, duman ve çevre felaketine neden oluyordu. Yıllardır böyle devam ediyordu. Biz geldikten sonra mevcut vahşi depolama alanı düzeltildi, rehabilite edildi. Çöpler toplanıyor, böylece yanmıyor. Oradan da elde edilen metan gazı şuanda bir buçuk megavatlık elektrik santrali haline dönüşmüş. Çöpten elektrik üretiyoruz. Çöpün yanmasını çevre felaketi haline getirilmesini önledik.”