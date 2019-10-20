Batman'a 10 branşta uzman doktor kadroları tahsis edildi

Abdullah Akif Gür, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşme sonucunda il ve ilçelerine doktor kadrosu tahsis edildi.

Bazı branşlarda doktor ihtiyacı olduğu bilgisi üzerine zaman kaybetmeden Özdemir ile birlikte girişimlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Gür, görüşmelerin olumlu sonuçlandığını dile getirdi. Gür, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir ile yaptığımız görüşmede durumu anlattık. Kendisi de talebimizi olumlu buldu ve görüşmeler sonucunda mecburi hizmet kurasında, Batman Bölge Hastanesi'ne romatoloji, tıbbi onkoloji, hematoloji, çocuk kardiyoloji, deri ve zührevi hastalıklar, fizik tedavi ve beyin cerrahi, Batman Kadın Doğum Hastanesi'ne perinatoloji Kozluk Devlet Hastanesi'ne anestezi ve Sason Devlet Hastanesi'ne de dahiliye uzman doktor kadroları tahsis edilmiştir. Batman'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan, tahsis edilen kadrolar nedeniyle önümüzdeki günlerde atamaların yapılacağı öğrenildi.