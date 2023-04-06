Batman'a Seattle model kütüphane

Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi'nde Batman ve ilçelerine yapılacak olan 7 kütüphanenin lansmanı ve protokol imza töreni düzenlendi. Kazandırılacak olan kütüphaneler Bayındırlık, Tilmerç, Tılmerç bebek ve çocuk kütüphanesinin yanı sıra ekolojik ve yeşil kütüphane olacak.

Protokol anlaşmasında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Seattle model olarak adlandırılan ve şu anda çatısı altında oldukları kütüphanenin buna karşılık geldiğini söyledi. Merkezdeki kütüphanenin dışında kentin değişik alanlarında daha çok kütüphanelerle coğrafi bir yayılım içerisinde insanların kütüphaneye erişimini kolaylaştıran ve kalitecilik bir kütüphane hizmeti yayan bir model olduğunu belirten Vali Canalp, şunları söyledi:

"Bu modelin Türkiye'deki Batman olarak öncüsü olabilmekten de memnuniyet duyuyoruz. Hatta bundan sonra Seattle modelini Türkiye'de Batman modeli olarak adlandırırsak bundan da çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. İmzalamış olduğumuz protokollerle Batman'daki kütüphanelerin kapasitesini merkez için söylüyorum yüzde 90 nispetinde artırmış olacağız. Bu da demek oluyor ki, evlatlarımız kütüphaneler önünde sıra beklemeyecekler. Çok fazla ihtiyaç duyan evlatlarımız Kütüphanelerden istedikleri gibi faydalanma imkanına kavuşmuş olacaklar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın geliştirmiş olduğu bu model de kıymetli ve değerli bir modeldir. İnşallah Batman merkezde dört ve diğer dört ilçemizde de yapacağımız dört kütüphaneyle Batman merkez ve ilçelerinin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Dört merkez dört de ilçelerimizde olacak şekilde kütüphane yapacağız."

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültürel kalkınmanın içtimai inkişafın en önemli unsuru olarak okuma kültürünün geliştirmesini gördüklerini ifade etti. Beyoğlu, okuma kültürünü geliştirmesi ile ilgili olarak da en öncelikli yapılması gereken işlerden bir tanesi de okuma mekanları ve kütüphanecilik hizmeti verildiği alanları, mekanları dönüştürmek, güçlendirmek, hem ilmi gereklilikler hem de gençlerimiz başta olmak üzere bütün yaş gruplarımızın sosyal, eğitsel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu alanları ihya etmek, bu tür ihtiyaçlara cevap verecek hale getirmek, şehir ile kütüphaneler arasındaki mekanlar ilişkiyi kurmak olduğunu kaydetti.

"Bu anlamda bütün okuyucu gurupları, kullanıcı grupları tarafından rahatlıkla erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmek, velhasıl bir okuma kültürü eko sistemi oluşturmaktır" diyen Beyoğlu, "Bizim Seattle kütüphane modeli olacak. Batman şehir merkezinde 4 tane kütüphane ilçelerimizde 3 tane kütüphane kazandırıyoruz. Batman Valiliğin, belediyenin destekleriyle diğer şehirlere örnek olacak bu çalışmayı ilk defa burada yapmak bizim için büyük bir keyiftir” diye konuştu.

Programa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Genel Müdür yardımcısı Ahmet Aldemir, Şehit Şenay Aybüke kütüphane Müdürü Derya Alapala, İl Kültür Müdürü İhsan Aslanlı ve proje mimarları katıldı.