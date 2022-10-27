Batman'a şehit ateşi düştü

Bozkurt'un şehadet haberi gece saatlerinde Sason ilçesindeki ailesine verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un acı haberi, Batman'ın Sason ilçesinde ikamet eden ailesine Sason Kaymakamlığına vekalet eden Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Sason İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Murat Madenüs ve İlçe Emniyet Amiri Muhammed Ali Aydemir tarafından ailesine ulaştırıldı. Şehidin evine ve taziye alanına Türk bayrakları asıldı. Şehit Bozkurt'un cenazesi bugün saat 14.00'de Sason ilçesinde düzenlenecek törenin ardından Daper mezarlığında defnedilecek.