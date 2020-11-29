İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da 1 buçuk yaşındaki bebek koronadan hayatını kaybetti

Batman’da 1 buçuk yaşındaki bebek, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Batman'da 1 buçuk yaşındaki bebek, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, 1 buçuk yaşındaki Sakine Akdağ bir hafta önce korona virüse yakalandı. Tedavisi için Batman'da özel bir hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Bburada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakine Akdağ'ın Batman'da korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.