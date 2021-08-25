İhlas Haber Ajansı

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Batman'da 1 haftada 40 kişi hayatını kaybetti

Batman’da son bir ayda artan vaka sayılarıyla birlikte ölüm oranları da yükseldi, son 1 hafta içerisinde aralarında gençlerin de bulunduğu toplam 40 vatandaş hayatını kaybetti.

Batman'da son bir ayda artan vaka sayılarıyla birlikte ölüm oranları da yükseldi, son 1 hafta içerisinde aralarında gençlerin de bulunduğu toplam 40 vatandaş hayatını kaybetti.


Batman'da 2 ay öncesine kadar Covid-19 salgın hastalığıyla mücadelede en düşük iller arasında yer alırken kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte günlük vaka sayısında patlama oldu. Şu an Covid-19 salgın hastalığı günlük 650-700 bandında seyrederken, hastanelerde doluluk oranı neredeyse yüzde yüze ulaştı. Son bir haftada aralarında Batman dışından da gelenlerle birlikte ve yaşı genç olanların da olduğu 40 kişi hayatını kaybetti.

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