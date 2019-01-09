Batman'da 1 kilo 257 gram esrar maddesi ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 5 Ocak 2018 günü durumundan şüphelenerek durdurulmaya çalışılan aracın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam etmesi üzerine kovalamaca başladığı belirtildi. Açıklamada, "Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilmesi üzerine konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş ve araçta yapılan aramada beyaz çuval içerisinde ve klipsli poşetler içerisinde 64 adet satışa hazır paketlenmiş halde daralı ağırlığı 1 kilogram esrar maddesi ve aracın farklı yerlerine gizlenmiş daralı ağırlığı 150 gram, daralı ağırlığı 7 gram ve daralı ağırlığı 100 gram şeklinde paketlenmiş esrar maddesi ele geçirilmiştir. Araçta bulunan M.S.A., M.E. ve S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak araçta bulunan 3 şahsa TCK 188'den işlem başlatılmıştır. Şahıslar emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.