Batman'da 1 milyon lira değerinde 305 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Diyarbakır-Batman yolu yeni köprü girişinde yapılan uygulamada durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, 1 milyon lira değerinde 305 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.