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Batman'da 10 bin 254 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 10 bin 254 litre kaçak akaryakıt ve 3 adet elektrikli seyyar pompa ele geçirildi.



Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 27 Şubat 2019 tarihinde merkez Fatih ve Pazaryeri Mahallelerinde bulunan 2 ayrı adreste operasyon düzenlendiği kaydedildi. Operasyonda, faturasız ve belgesiz olarak kaçak yollarla Türkiye'ye sokularak piyasaya sürülmek üzere bekletilen 10 bin 254 litre motorin türevi akaryakıt ve 3 adet elektrikli seyyar pompa ele geçirildi.


Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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