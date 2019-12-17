Batman'da 10 bin 500 öğrenciye kitap yardımı

Dernek binasına gönderilen kitaplar, daha önce dernek yönetimi tarafından belirlenen 10 bin 500 öğrenciye ulaştırıldı.

Batman'da 10 bin 500 öğrenciye yardımcı kaynak kitap dağıtıldı. İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüleri, toplanan kitaplarla Seyitler İmam Hatip Ortaokulu'nun yolunu tuttu. Gönüllüler, beraberinde getirdikleri kitapları buradaki öğrencilere dağıttı.

İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi Yetim Birimi Sorumlusu Göksel Onat, dernek olarak özellikle kitaba erişimi olmayan öğrencilere yönelik çalışma başlattıklarını söyledi. Onat, "Vakfımız bünyesinde bu yıl 10 bin 500 kitabı ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdık. Bu kitaplarımız daha çok sınavlara hazırlık kitapları. Bu kitaplar sayesinde öğrencilerimiz, hedefledikleri alanda başarılı olmalarına faydalı olacağını düşündük. Bu yüzden bizlerde İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi olarak yaptığımız diğer çalışmalara ek olarak eğitim alanında da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yaptığımız bu yardım ile faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. İl genelinde 10 bin 500 öğrencimize kitap dağıtımında bulundu. Bu yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kitapları alan öğrenciler de İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şube yönetimine teşekkür etti.