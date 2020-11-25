Batman'da 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Batman'da durdurulan iki şahsın ellerindeki çantada yapılan aramada, 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman merkez Meyan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde iki şahısın ellerindeki çantalardan şüphelenilen polis, yaptığı aramada 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.