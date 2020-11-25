İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Batman’da durdurulan iki şahsın ellerindeki çantada yapılan aramada, 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman'da durdurulan iki şahsın ellerindeki çantada yapılan aramada, 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Batman merkez Meyan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde iki şahısın ellerindeki çantalardan şüphelenilen polis, yaptığı aramada 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.