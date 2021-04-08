Batman'da 102 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 102 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Kozluk ve merkez ilçeleri sınırları içerisinde 72 Afganistan, 16 Pakistan ve 14 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 102 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, haklarında gerekli adli ve idari işlemlerinin yapılmasının ardından Batman İl Göç İdaresine teslim edildi.

Konuyla ilişkili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.