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Batman'da 12 bin litre kaçak motorin ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 12 bin 51 litre kaçak motorin ele geçirildi.


Batman Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir adreste yapılan aramada; yeraltı ve yer üstü tanklarında olmak üzere toplam 4 farklı yerde 12 bin 51 litre kaçak motorin ve motorinin satımında kullanılan 2 adet sayaç, 3 adet dolum pompası ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli bir şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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