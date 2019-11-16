Batman'da 12 bin litre kaçak motorin ele geçirildi

Batman Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir adreste yapılan aramada; yeraltı ve yer üstü tanklarında olmak üzere toplam 4 farklı yerde 12 bin 51 litre kaçak motorin ve motorinin satımında kullanılan 2 adet sayaç, 3 adet dolum pompası ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli bir şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.