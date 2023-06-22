Batman'da 12 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı

Batman'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 17 şüphelinden 12'si tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından sabah erken saatlerde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şahısların yakalanması amacıyla yapılan operasyonda toplamda 17 kişi yakalandı. Emniyet işlemleri tamamlanan şüphelilerden 12'si tutuklanırken 5'i savcılık kararıyla serbest bırakıldı.