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Batman'da 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Batman’da hakkında 12 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlüsü, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Batman'da hakkında 12 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlüsü, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, hakkında arama kararı bulunan D.T.'nin (17) merkez Bayındır Mahallesi'nde bulunan ikametgahının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Batman merkez ve çevre illerde kapkaç yöntemiyle, alışveriş merkezi ve minibüslerde vatandaştan haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getiren, 12 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan D.T. jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT ekiplerince yakalandı. D.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi" denildi.

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