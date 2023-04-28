İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da 13 bin 449 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Batman’da kargo yoluyla piyasaya sürülmek üzere olan 13 bin 449 adet reçetesiz ve faturasız ilaca el konuldu.

Batman'da kargo yoluyla piyasaya sürülmek üzere olan 13 bin 449 adet reçetesiz ve faturasız ilaca el konuldu.


Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte yapmış olduğu saha çalışmalarında kargo üzerinden farklı illerde bulunan şahıslara yasa dışı yollardan piyasaya sürülmek üzere ilaç gönderileceğini tespit etti.


Yapılan çalışmalarda; reçetesiz, faturasız, üzerinde barkod bulunmayan, saklama ve nakil şartlarına aykırı olarak başka bir ile sevk edilmek üzere olan toplamda 137 koli içerisinde 13 bin 449 adet ilaca (serum, antibiyotik, ağrı kesici) el konuldu.


Olaya ilişkin şüpheli E.A., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyet işlemleri devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.