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Batman'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda suç dosyası ve 14 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması, etkinliğin artırılması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu resmi belgede sahtecilik suçu, ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma suçu, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçu, hükümlü veya tutukluların ayaklanması suçlarından aranan ve toplam 14 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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