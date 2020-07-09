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Batman'da 140 kilogram esrar ele geçirildi

Batman’da polis ekipleri tarafından bir evde yapılan baskında 140 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da polis ekipleri tarafından bir evde yapılan baskında 140 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında 140 kilogram esrar maddesi, 1 adet terazi ele geçirildi. Ayrıca ikamette bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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