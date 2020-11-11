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Batman'da 145 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Batman’da güvenlik güçlerince bir araçta yapılan aramada, 145 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Batman'da güvenlik güçlerince bir araçta yapılan aramada, 145 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.


Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında merkez Bahçelievler Mahallesinde durdurulan araçta yapılan aramada 145 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 2 kişiye 4733 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulandı.

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