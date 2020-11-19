Batman'da 15 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Batman'da otobüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde durdurulan otobüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.