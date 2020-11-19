İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da 15 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Batman’da otobüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman'da otobüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde durdurulan otobüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.