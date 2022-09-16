Batman'da 15 günde 292 olayı aydınlatıldı, 247 kişi yakalandı

Batman'da son 15 günde il genelinde meydana gelen 364 olaydan 292'sini aydınlatan polis ekipleri, çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 247 şüpheliyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Yapılan çalışmalara ilişkin edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güven ortamının devamı amacıyla, asayişe müessir hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama suçları başta olmak üzere yapılan çalışmalarda; 01-15 Eylül tarihlerinde meydana gelen 364 olaydan 292 olay aydınlatılıp, 247 şahsın yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şahısların üzerinde, ev, iş yeri ve araçlarında, 14 adet tabanca, 5 adet kuru sıkı tabanca, 112 adet fişek, 3 adet av tüfeği, 25 gram uyuşturucu madde, 1 adet kumarmatik makinesi, 2 bin 805 Türk lirası kumardan elde edilen para, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, 54 hırsızlık olayı aydınlatılmış, yakalanarak adli makamlara sevk edilen 20 şüpheli şahıstan 7'si şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. Adli makamlarca haklarında yakalama kararı verilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; toplam 47 şahıs yakalanmış, 12 şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edilmiş ve 35 şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

Operasyon dahilinde "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 3 iş yerinin kapatıldığı ve 4 kişiye kumar oynamaktan ayrı ayrı bin bin 819 Türk lirası olmak üzere toplam 7 bin 276 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.

Operasyonlarda, günü birlik kiralık dairelere yönelik yapılan uygulamalarda; 2 kiralık daire sahiplerine '1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet Suçundan' ayrı ayrı 26 bin 786 Türk lirası olmak üzere toplam 53 bin 572 Türk lirası idari para cezası uygulandı. Batman'da kayıp şahıs olarak aranan 20 şahıstan 16'sı bulunarak gerekli iş ve işlemler yapıldı.