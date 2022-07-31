Batman'da 16 bin baca kapağı tek tek açılarak ilaçlandı

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin kış aylarında bodrum ilaçlama, baca ilaçlama ve personel eğitim çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, bahar aylarında açık alana çıkarılan tezeklerde ve benzeri üreme alanlarında karasinek ile mücadele programı çerçevesinde yapılan ilaçlama, larva mücadelesi, kronomoid larvası mücadelesi, baca ilaçlama, kapalı alan ilaçlama ve açık alan ilaçlama faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Yaz aylarında ise Veteriner İşleri Müdürlüğü; vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda zararlılara araç üstü taral ve sırt pompalarıyla müdahale ediyor. Bodrumlar, foseptik çukurlar ve ızgaralar gibi yerlerde ergin sivrisinek, ergin karasinek, akrep, sarıkız örümceği, hamam böceği, lağam faresi gibi zararlılarla mücadele çalışmalarına ara verilmeden devam ettiği kaydedildi.