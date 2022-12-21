Batman'da 17 bin veli, 44 saatlik eğitime tabi tutuldu

Batman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28 Mart 2022'de başlatılan "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde 17 bin veliye 8 başlıkta 44 saatlik eğitim verildi.

Batman'da ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi, aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde 17 bin veliye eğitim verildi. Eğitim ve çalışmalar hakkında bilgi veren Batman İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yağmur, Aile Okulu Projesi'nin kentte çok başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yağmur, "Aile Okulu Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce tüm Türkiye'de hayata geçirilen bir proje. Batman'da bu proje Ağustos 2022'de başladı. Öncelikle öğretmenlerimiz 30 saatlik eğitimler aldı. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan öğretmenlerimiz, eğitici niteliği kazanıp velilerimize 8 başlıkta 44 saatlik eğitimler vermeye başladılar" dedi.

Eğitimlerdeki temel hedeflerinin velilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlamak olduğunu aktaran Yağmur, "2022 yılında tüm Türkiye'de 1 milyon veliye ulaşıldı. Batman özelinde ise bu sayı 17 bin oldu. Aile Eğitimi Projesi 2023 yılında devam edecek. Hedefimiz 2023 yılında tüm velilerimize ulaşmak" ifadelerini kullandı.