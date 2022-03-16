İhlas Haber Ajansı

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Batman'da 17 köy yolunu ulaşıma kapatan heyelan temizlendi

Batman’ın Sason ilçesine bağlı 17 köy ve bir karakol yolunu ulaşıma kapatan heyelan 3 gün sonra temizlenerek yol ulaşıma açıldı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı 17 köy ve bir karakol yolunu ulaşıma kapatan heyelan 3 gün sonra temizlenerek yol ulaşıma açıldı.


Sason'da 3 gün önce etkili olan kar yağışının ardından, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, Derince grup köy yoluna düştü. Bir karakol ve 17 köyün ulaşımını sağlayan yol ulaşıma kapanırken, olumsuz hava koşulları ve heyelan riski nedeniyle çalışma yapılamadı. İl Özel İdaresi ekipleri, dün akşam 5 saatlik çalışmayla yolu ulaşıma açtı.

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