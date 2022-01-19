Batman'da 170 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Batman'da, dün etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, bazı yerlerde rüzgarın etkisiyle fırtınaya dönüştü. Sason ve Kozluk ilçelerinde eğitime ara verilirken, 170 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu ve Güneydoğuda etkisini gösteren kar yağışı Batman'da hayatı olumsuz etkiledi. Sason ve Kozluk ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte rüzgarın da etkili olması bazı yerleşim yerlerinde fırtınaya dönüştü. Kar yağışının en fazla etkili olduğu Sason'da 90 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Kozluk ilçesi ile Gercüş ilçelerinde de birçok köy ve mezra yolunun kapalı olduğu bildirildi. Kapanan yerleşim yollarında şantiye ekiplerinin hummalı çalışmalarının başladığı belirtildi.