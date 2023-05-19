Batman'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Batman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Batman Valiliği'nde bulunan Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk bırakılmasıyla başlayan program, Atatürk Park'ında devam etti.

Atatürk parkındaki program Batman Valisi Ekrem Canalp'in katılımıyla başladı. Parkın girişinde öğrencilerle tek tek selamlaşan Vali Canalp, daha sonra bütün etkinlikleri tek tek ziyaret etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, günün anlam ve önemini içeren konuşmasını yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özperk, “Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'da tutuşturduğu özgürlük ve kurtuluş meşalesinin Anadolu'muzda elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının yıl dönümü. Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarının birisini oluşturmaktadır. Tarihi boyunca hür yaşamış, Türk milletinin yine dünya üzerindeki varlığını, hür, bağımsız yaşamış olan ve yine aynı şekilde hür bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve Türk milletinin yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır diyen büyük önder, yediden yetmişe bütün ülkedeki insanlarımızı arkasına alarak onlara öncülük ederek milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk milletini başarıya ulaştırmıştır. Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi ve özellikle gençlerimizin daha iyi bilmesi gerekmektedir. Bu açıdan milli mücadele sonrası 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizle Türk millet, dünya milletleri arasındaki onurlu, şerefli, bağımsız yerini almıştır" dedi.

Program, müzik dinletisi, folklor oyun ve çeşitli yarışma dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Vali yardımcısı Kadir Kılıç, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.