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Batman'da 2 apartman 1 fabrika karantinaya alındı

Batman’da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 apartman karantinaya alındı.

Batman'da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 apartman karantinaya alındı. 1 fabrika ise pozitif vaka çıkmasından dolayı kapatıldı.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada “İl merkezi ve ilçelerdeki tüm türbe ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Batman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmenin hizmet vermekte olduğu iki binada salgın kontrolü kapsamında 14 gün faaliyeti durduruldu. Merkez Cudi Mahallesi ve Beşevler Mahallesi'nde bulunan birer apartman karantinaya alındı" denildi.

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