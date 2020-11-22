Batman'da 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Batı Raman Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.