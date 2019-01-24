Batman'da 2 bin işçi için kuralar çekildi

Batman'da İşkur İl Müdürlüğünce, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle il genelinde istihdam edilecek 2 bin kişi için kura çekildi.

İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kura çekimine Milletvekili Ziver Özdemir, İşkur İl Müdürü Besim Eviz ve İl Kültür Müdürü İhsan Aslanlı ve işçi adayları katıldı. Özdemir, “TYP çerçevesinde 2 bin kişinin kura çekimi bugün sizlerin de huzurunda yapıldı. Tabi her proje çerçevesinde müracaatlar arasında durumu uygun olan, ekonomik durumu uygun olan her ailede bir kişi olmak üzere, yani İşkur'un genel mevzuatına uygun bir şekilde şu andaki müracaatlar için kura çekildi. Şeffaf bir şekilde yapıldı, hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçlerde de hep öyle olacak. Vatandaşlar bu konuda rahat ve müsterih olsunlar” dedi.