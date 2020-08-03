İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da 2 ev karantinaya alındı

Batman’ın Sason ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında 2 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında 2 evde karantina uygulaması başlatıldı.


Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Tekevler Mahallesi ile Dikbayır köyündeki birer evde, korona virüs görülmesi nedeniyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçe merkezine ve köylere dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.