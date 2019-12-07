İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da 2. güney Anadolu aşı sempozyumu düzenlendi

Batman’daz 2.

Batman'daz 2. güney Anadolu aşı sempozyumu düzenlendi.


Sağlığın başı için, Batman'da aşı sloganıyla yapılan sempozyum bir otelin konferans salonunda yapıldı. Güneydoğu Nöroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (GÜNİDER) ile Çukurova Enfeksiyon Derneği tarafından düzenlenen programa Batman İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, sempozyum başkanı Fesih Aktar, GÜNİDER Başkanı Mustafa Kemal Çelen, aile hekimleri ve üniversitelerde eğitim veren hocalar katıldı.


Hekimleri ve hocaları bir araya getirerek teknik destek sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Batman İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, "Batman İl Sağlık Müdürlüğü Güney Anadolu Enfeksiyon ve Nöroloji Derneği ve Çukurova enfeksiyon Derneği'nin iş birliğiyle Batman'da 2. güney aşı sempozyumunu düzenlemekteyiz. Düzenlenen sempozyumdaki amacımız aile hekimlerimizle üniversitelerde eğitim veren hocalarımızı buluşturup bu anlamda teknik destek sağlamaktır. Bu anlamda Batman'da çok güzel aşılama çalışmaları yürütülmektedir. Bu yürütülen çalışmalar neticesinde Batman'da birçok hastalığın artık görülmediği olduğunu görmekteyiz. Sempozyumdaki amaçlarımızdan bir tanesi de son zamanlarda toplumda yaygınlaşan aşı retleri konusunda hekim arkadaşlarımızı bilinçlendirmek ve bu konuda toplumda kamuoyu oluşturmaktır. Bu sempozyumun düzenlenmesinde katkısı geçen sempozyumun yürütme kurulundaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.