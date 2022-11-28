Batman'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Batman'da bir marketten ve inşaattan hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hilal Mahallesi Nergiz Caddesi üzerinde inşaat halinde bulunan iş yerinde ve markette meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda, olaya karışan şahısların S.Ç. ve S.Ş. isimli şahıslar olduklarının tespit edildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda şüpheli S.Ç. ve S.Ş. isimli şahısların yakalandığı belirtilen açıklamada, şahısların çaldıkları malzemeleri hurdacıya sattıkları tespit edildiği ve hurdacıdan ele geçirilen maddi değeri yaklaşık 180 bin TL olan malzemelerin sahiplerine teslim edildiği ifade edildi.

Hurdacı D.A. isimli şahsa "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan gerekli adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şüpheli S.Ç ve S.Ş isimli şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.