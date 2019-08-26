İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da 2 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

Batman’da durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada iki kadına ait yorganların içerisine dikilmiş 2 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

Batman'da durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada iki kadına ait yorganların içerisine dikilmiş 2 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde uyuşturucu madde arama köpeği 'Sarıkız' ile yapılan aramada E.A. ile M.A. isimli iki kadın yolcuya ait yorganların içine dikilmiş poşetler içinde 2 kilo 800 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiği belirtildi. Yorgan sahibi kadınlar E.A. ile M.A. ve bağlantılı oldukları 2 erkek gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlılar ile M.A. adlı erkek şahsın olduğu 3 kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.