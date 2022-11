Batman'da 20 bin fidan toprakla buluşturuldu

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" projesi çerçevesinde Batman genelinde "Milli Ağaçlandırma Günü"nde 20 bin ağaç toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde kent merkezinde bin 530 fidanın toprakla buluştuğunu, 5 ilçe dahil olmak üzere Batman'da toplam 20 bin fidan dikildiğini açıklayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, ormanları canlı ve diri tutmak için mutlaka müdahalede bulunulması gerektiğini söyledi. Vali Canalp, “İklim değişikliğinin son 10 yılın gündem maddelerinin içerisinde mutlaka her yıl ilk üç maddenin içerisinde bir defa yer almıştır. Bitki örtüsünü temel olarak belirleyen en önemli etken iklimdir. Eğer bir yerde yıllık yağış miktarı belli bir miktarın üzerindeyse ve yayılım uygunsa, o yerlerde siz hiç müdahalede bulunmasanız dahi, insan emeği hiç olmasa dahi belli bir şekilde yeşil bir bitki örtüsüyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün Kuzey Avrupa'da belli bir ormanı tamamen kesmiş olsanız, siz hiç dikim yapmamış olsanız dahi orman tekrar yeşeriyor ve orman kendiliğinden tekrar ortaya çıkıyor. Orta Avrupa'dan güneye doğru indiğiniz zaman, kısmi olarak müdahalede bulunmak suretiyle gene ormanın kendi kendini toparladığını ve yeşerdiğini görebilirsiniz. Karadeniz Bölgesinde canlı, diri ormanlarımız var. Ama güneye doğru indikçe, Orta Anadolu, Doğu Anadolu sonra Güneydoğu Anadolu ve belli şekilde de Akdeniz Bölgesi, mutlaka ama mutlaka insan müdahalesi geniş bir coğrafi alanı, geniş bir vatan sathını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bizim ormanları canlı ve diri tutmamız için mutlaka müdahalede bulunmamız gerekiyor” dedi.

“Bu gezegende yaşamamız için ağaçlandırmaya ihtiyacımız var”

Dünyada orman varlığının azalmasının küresel iklim değişikliği üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunun uzmanlarca net bir şekilde ifade edildiğini hatırlatan Vali Canalp, “Çünkü sera etkisi ortaya çıkartmış olan gazları azaltabilmek için, o gazları absorbe edip oksijene çevirmemiz için bizim güçlü bitki örtüsüne, ağaçlandırmaya ihtiyacımız var. Yani çift taraflı bir etki var. Bir tarafından iklim bitki örtüsünü belirliyor ama bitki örtüsü de aynı zamanda iklime etki ediyor. Küresel anlamada bu gezegende yaşayabilmek için de buradan çıkarttığımız sonuç geleceğimizi bu gezegen üzerinde sürdürebilmek için mutlaka ağaçlandırmaya ihtiyacımızın olduğu anlama geliyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de orman alanları artıyor”

Dünyada orman alanlarının giderek azalmasına rağmen Türkiye'de ormanların sayısında artış olduğunu kaydeden Vali Canalp, “Dünyada orman alanları artan çok az ülke var. Türkiye ise şükürler olsun ki, orman alanları her yıl artan, dünyadaki az sayıda ülkeden bir tanesidir. 2019 yılı içerisinde Cumhurbaşkanımızın talimatları ve önderliği doğrultusunda hayata geçirilmiş olan bu proje de yine aynı şekilde bu amaca hizmet eden ve her geçen gün ormanlarımızın artmasına vesile olan projelerden bir tanesidir. Bu orman alanlarımızın artmasının nedeni de, ilkokul, anaokulu çağında bizim ağaçlandırmayla ilgili bizim öğrencilerimize vermiş olduğumuz eğitimdir. Her geçen yıl bu projeyi büyütmek suretiyle inşallah önümüzdeki yıllarda Batman'da fıstık ormanlarından, ceviz ormanlarından ve badem ormanlarından bahseder hale geleceğiz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi. Hürriyet Anaokulu öğrencilerinin katıldığı törende minik eller de fidanları toprakla buluşturdu.

Fidan dikim etkinliğine Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.