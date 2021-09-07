Batman'da 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız kameraya takıldı

Batman'da bir plazaya girip 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız güvenlik kameralarına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman kent merkezinde bulunan bir plazada meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi plazaya girip 20 bin TL değerindeki elektronik eşyaları çöp poşetlerine koyup çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.