Batman'da 2020 yılında 2 bin 552 trafik kazası meydana geldi

Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; 2020 yılında Batman'da meydana gelen trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 15 azaldı.

2020 yılında Batman'da 2 bin 552 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 74'ü olan bin 882 adet maddi hasarlı trafik kazası olurken yüzde 26'sı olan 670 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. 2020 yılı sonu itibariyle Batman'da toplam 45 bin 916 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Batman'da trafik kazalarında 13 kişi yaşamını yitirdi

2020 yılında Batman'da meydana gelen 670 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 8'i kaza yerinde, 5'i ise kaza sonrası kaldırıldığı sağlık kuruluşlarında gerçekleşti. Meydana gelen kazalarda bin 91 kişi yaralandı.