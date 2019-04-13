Batman'da 205 şehidin emanetlerine yoğun ilgi

Batman'da düzenlenen 32. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Yusuf Erin Sergisi sona erdi.

Serginin 4 gün süreyle Batman'da, 1 gün süreyle de Hasankeyf'te ziyarete açıldığını belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, "Serginin açılmasında ve ziyaret edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Batman en kutlu sergiye layıkıyla ev sahipliği yapmıştır. Şehit emanetlerini, serginin bir sonraki durağı olan Hakkari'ye gönderdik. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi girişim ve desteklerimiz ile Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van illerinde de ziyarete açılacaktır. Bu topraklarda şehit düşen yiğitlerin emanetlerini, şehit düştükleri şehirlerde ziyarete açmak, ailelerimize hüzün, mutluluk ve gururu bir arada yaşatmıştır. Bu sergi ile birçok insanın şehit algısı değişmiş, insanlarda şehitlik kavramına ilişkin farklı bir farkındalık gelişmiştir. Bizim için vatanı sevmenin ölçütü de şehidini sevmektir. Şehidini sevmeyenin vatan sevgisi sahtedir. Bu sergi ile kimlerin şehidini ve dolayısıyla vatanını sevdiğini de bir kez daha görmüş ve not etmiş olduk" dedi.