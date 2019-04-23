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Batman'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Batman’da coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Batman'da coşkuyla kutlandı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk Parkı'nda saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Kutlamalara Batman Valisi Hulusi Şahin, protokol üyeleri, kamu kurum müdürleri, veliler ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kuraran, “Bugün dünya çocukları ile birlikte kutladığımız bu bayram dünyada var olan tek çocuk bayramıdır. İnanıyorum ki bu bayram gönüllerimizdeki bu sevgi kardeşlik ve dostluk duygularıyla barış ve huzur dünyanın temelini oluşturacaktır” dedi.


Çocukların halk oyunları gösterisi ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerinin hazırladığı gösterileri izleyen protokol üyeleri neşeli vakit geçirirken program resim, şiir ve kompozisyon dallarında birinci olanlara ödüllerinin Valisi Hulusi Şahin ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar tarafından verilmesi ile son buldu.

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