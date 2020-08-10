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Batman'da 26 ev karantinaya alındı

Batman’ın Kozluk ile Sason ilçelerinde yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 26 ev karantina altına alındı.

Batman'ın Kozluk ile Sason ilçelerinde yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 26 ev karantina altına alındı.


Yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla korona virüs önlemleri kapsamında Sason ilçesine bağlı Yoncadüzü köyü ile Kozluk ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki 25 evde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.


Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi evlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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