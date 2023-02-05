Batman'da 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Batman'da günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Batman-Siirt karayolunda saatlerce ulaşım dururken, kar yağışının 1 metreyi aştığı yüksek kesimlerde hayat olumsuz etkilendi. Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Sason'da 90, Kozluk ilçesinde 95, Gercüş ilçesinde 55, Beşiri ve Hasankeyf ilçeleri ile merkeze bağlı 30 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Batman Valiliği koordinesinde 112 merkezinde acil durum müdahale masası kuruldu.

Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarıyla bir süre yolda beklemek zorunda kaldı. Yoğun kar yağışı vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı. Beklenen karın geldiğini belirten Metin Aktaş, hayvanlarıyla uğraştıklarını kaydetti.

Aniden bastıran yoğun kar yağışıyla yolun kapanmasıyla bir süreliğine yolda mahsur kaldıklarını dile getiren Tahsin Aktaş ise, yolların açılmasıyla yollarına devam etmeyi umduklarını aktardı.

Kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, Mardin-Batman bağlantısının sağlandığı Ayrancı Geçidi'ni ulaşıma açtı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan yolların açılması için hummalı çalışmalarını sürdürüyor.