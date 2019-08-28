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Batman'da 274 kilo nargile tütünü ele geçirildi

Batman’da durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 273 kilo 900 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Batman'da durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 273 kilo 900 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayda 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bir araca düzenlenen operasyon sonucunda 273 kilo 900 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirmiştir. Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğümüzde işlemleri ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.

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