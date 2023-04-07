Batman'da 3 ayda yaşanan 2 bin 241 olayda 2 bin 918 kişi yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güven ortamının devamı amacıyla 2023 yılı ilk 3 ayında, asayiş dahilinde meydana gelen hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama suçları başta olmak üzere yapılan çalışmalarda; ilk 3 ay içerisinde meydana gelen 2 bin 241 olaydan; bin 819 olay aydınlatılmış ve 2 bin 918 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Açıklamada, “Şahıslarda, 61 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet kuru sıkı tabanca, 516 adet fişek, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet çalıntı otomobil, 12 adet çalıntı motosiklet, 9 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 9 adet çalıntı cep telefonu ele geçirilmiştir” denildi.

Hırsızlık olayına karışan 217 kişi yakalandı

Açıklamanın devamında 2023 yılı içerisinde ilimizde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 217 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildiği ve 57 kişinin adli tutuklanarak ceza evine teslim edildiği belirtildi.

Arama kararı bulunan 424 kişi yakalandı

Açıklamada, “Adli makamlarca haklarında yakalama kararı verilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; hırsızlık suçlarından; 58 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.İ. isimli şahıs, 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs, 30 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs, 29 yıl hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs, 22 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan H.E. isimli şahıslar başta olmak üzere yapılan çalışmalar neticesinde toplam 424 kişi yakalanmış; 120 şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edilmiş ve 304 şahıs adli makamlarca serbest bırakılmıştır” denildi.

Fuhuş ve aramalarda kimlik belirtmeyen şahıslara 342 bin 426 TL idari para cezası kesildi

Açıklamanın devamında yapılan faaliyetlerde “'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçundan 6 kişi hakkında adli işlem başlatılmış olup, 7 kişiye de toplamda 43 bin 856 TL idari para cezası uygulanmıştır. ‘Günübirlik Kiralık Dairelere' yönelik yapılan uygulamalarda; 5 kiralık daire hakkında, daire sahiplerine bin 774 TL. ‘Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet Suçundan da' toplam 298 bin 570 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.