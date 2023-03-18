İhlas Haber Ajansı

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Batman'da 3 aydır kar nedeniyle kapalı olan yol 2 günde açıldı

Batman’da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Sason ve Kozluk ilçeleri arasındaki bağlantı yolu yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşma açıldı.

Batman'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Sason ve Kozluk ilçeleri arasındaki bağlantı yolu yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşma açıldı.


Kar yağışı nedeni ile 3 aydır ulaşıma kapalı olan Sason'a bağlı Kayabaşı Mahallesi ile Kozluk'a bağlı Geçitaltı, Höv ve Armutlu köyü istikametinden geçen ara bağlantı yolunun açılması için ilçe özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 2 günlük çalışmaların ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.

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