İhlas Haber Ajansı

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Batman'da 3 kilo 358 gram skunk ele geçirildi

Batman’da düzenlenen operasyonda 3 kilo 358 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen operasyonda 3 kilo 358 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 kilo 358 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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