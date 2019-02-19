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Batman'da 3 kilogram A4 plastik patlayıcı ele geçirildi

Batman’ın Sason ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 3 kilogram A4 patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan 10 kilogram sıvı gübre ele geçirildi.

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 3 kilogram A4 patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan 10 kilogram sıvı gübre ele geçirildi.


Sason'da, Batman İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 kilogram A4 plastik patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan 10 kilogram sıvı gübre, 7 buçuk litre mazot, 5 elektronik düzenek plakası, 15 transistör, 30 diyot, 50 direnç, 30 kondansatör, 5 el yapımı patlayıcının yapımını kontrol etmek için ampul, 1 devre tamamlayıcı, pil düzeneğine bağlı devre tamamlayıcı, 1 telsiz kod tablosu, çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan pil, silikon, kazma ele geçirildi.


Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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