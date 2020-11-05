Batman'da 30 bin 780 dekarlık tarım arazisi suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ve Batman'a yapılan yatırımlarla topraklar suyla buluşmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ve Batman'a yapılan yatırımlarla bölgenin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ile derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Diyarbakır ve Batman'a bağlı ilçelerde son dönemlerde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadı. Bu kapsamda Batman Sağ Sahil Sulaması 2. Kısım Projesi kapsamında 30 bin 780 dekar alanda çalışmaların tamamlandığını ve 2020 yılı içerisinde sulamanın yapıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, projenin tamamının bitirilmesiyle 110 bin 800 dekar tarım alanının sulanacağını bölgenin tarımsal üretim ve ekonomisine büyük katkı sağlanacağını söyledi. Yıldız, “Proje Diyarbakır- Batman il ve ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. Batman Barajı rezervuarından alınan suyu 141 kilometre ana kanal cazibesiyle ve 332 kilometre borulu şebeke yapımı ile tarım arazilerine kavuşmaktadır. Proje kapsamında ana kanal üzerindeki eksik imalatlar tamamlandı. 128 kilometre borulu şebeke döşenmiş üzerindeki sanat yapıları yapılmış 30 bin 780 dekar alan sulamaya açılmıştır. Ayrıca imalat çalışmalarına devam edilmektedir” dedi.