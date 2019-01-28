Batman'da 369 proje hayata geçiriliyor

dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Hulusi Şahin Başkanlığı'nda Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Vali Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendiren Vali Şahin, 16 kuruluşa ait 369 projenin bulunduğunu kaydetti. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vali Şahin, “Yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirdikten sonra yatırımcı kuruluşlar arasında koordinasyonu gerektiren hususları hep birlikte tartışacağız. Yatırımcı kuruluşların valiliğimize göndermiş olduğu yatırım izleme raporları doğrultusunda ilimizdeki 16 kuruluşa ait 369 projenin bulunduğunu görüyoruz. Bu projelerin toplam tutarı 3 milyar 993 milyon lira. Bu projeler için dönemi itibari ile 1 milyar 981 milyon lira harcanmıştır. 2019 yılında harcanan ödenek ise 802 milyon liradır. Bu ödeneğin 597 milyonu harcanmış. Yapılan harcamaya göre proje genelinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 74, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 58'dir. Yatırım programında bulunan 16 kuruluşa ait 369 projenin ise durumları ise şöyledir; biten proje sayısı 254, devam eden proje sayısı 94, ihale aşamasındaki proje sayısı 41, başlanamayan proje sayısı ise 10'dur. Sektörlere göre ise tarımda 31, ulaştırmada 94, diğer kamu hizmetlerinde 101, madencilikte 5, enerjide 36, eğitimde 75, sağlıkta 20 ve yüksek öğretimde de 7 projemiz bulunuyor” dedi.