Batman'da 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.