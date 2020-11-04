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Batman'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, güvenlik güçlerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, güvenlik güçlerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Batman'ın Hasankeyf ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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