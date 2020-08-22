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Batman'da 4 ev korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Kaleyolu Şeyhan mezraasında 2 ev, Umurlu köyü Merge mezraasında 1 ev ile Koçkaya köyüne bağlı Uluağaç mezraasındaki 1 ev korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kaleyolu Şeyhan mezraasında 2 ev, Umurlu köyü Merge mezraasında 1 ev ile Koçkaya köyüne bağlı Uluağaç mezraasındaki 1 ev korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.


Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaleyolu Şeyhan mezraasında 2 ev, Umurlu köyü Merge mezraasında 1 ev ile Koçkaya köyüne bağlı Uluağaç mezraasındaki 1 adreste toplamda 4 ev korona virüs salgını dolayısıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada "Tüm vatandaşların kendi ikametlerinde, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçe merkezine ve köylere dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmaması ve misafir kabul etmemeleri toplum sağlığı açısından önem taşıyor" denildi.

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